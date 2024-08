“Grazie Giorgia, stai cambiando l’Italia in meglio”: bufera social per il commento politico di Massimo Boldi

L’attore comico Massimo Boldi è diventato bersaglio di critiche, insulti e commenti ironici sui social media per aver espresso apprezzamento politico nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Buon Ferragosto Ben AMATO GIORGIA nostro presidente del consiglio della Repubblica sei sempre più forte hai cambiato e stai cambiando il nostro paese il meglio ed io non puoi far altro che ringraziarti E continuare alzare dalla tua parte ti abbraccio a te e a tutta la tua famiglia Massimo Boldi”, ha scritto Boldi commentando una foto postata da Meloni in cui la si vede in piscina con la figlia Ginevra.

Il commento è in breve diventato virale e Boldi si è ritrovato in tendenza tra gli argomenti più discussi in rete. Molti utenti si dicono delusi dal suo endorsement, altri si spingono fino a offese personali, mentre c’è chi lo accusa di volersi ingraziare la premier per guadagnarsi un posto in Rai e chi ne deride la punteggiatura zoppicante.

Non mancano peraltro i messaggi in sostegno all’attore comico. Anche alcuni esponenti di spicco di Fratelli d’Italia intervengono in difesa di Boldi. “Questa è la solita tolleranza della sinistra italiana che ricopre di insulti Massimo Boldi colpevole di aver commentato la foto di Giorgia Meloni con la figlia. Forza Massimo, lasciali perdere!”, scrive tra gli altri Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

