Manovra economica news: le ultime notizie di oggi martedì 24 settembre 2019

Lavori in corso sulla manovra economica. Entro venerdì 27 settembre il Governo Conte bis deve presentare la Nota di aggiornamento al Def (NaDef), passaggio fondamentale nell’iter verso la Legge di Bilancio 2020. I temi principali sul tavolo sono: stop all’aumento dell’Iva, taglio del cuneo fiscale, salario minimo, asili nido gratis e nuove misure per l’Ambiente. Di seguito tutte le ultime news aggiornate in tempo reale di oggi, martedì 24 settembre.

Manovra economica news: notizie in diretta LIVE

Di seguito le ultime notizie in tempo reale sulla manovra economica del Governo Conte bis.

Conte: “Stop aumento Iva e taglio cuneo fiscale”

La direzione della politica economica “è molto chiara: abbassare l’Iva e liberare risorse per il cuneo fiscale”. Il premier Giuseppe Conte, a New York per l’Assemblea generale dell’Onu, ieri ha dettato la linea del governo sulla manovra economica. “Questi fondi che andremo a recuperare saranno a favore dei lavoratori. Vogliamo fare in modo che i lavoratori abbiano in busta paga più soldi da spendere”, ha affermato il presidente del Consiglio. “Questo è il modo migliore per incrementare i consumi interni perché favorisce le famiglie”.

Per la manovra economica resta il nodo della pressione fiscale. “Nulla di deciso sulle merendine, ci confronteremo. Obiettivo meno Iva e liberare risorse per tagliare il cuneo fiscale”, ha assicurato ieri Conte.

Manovra economica, Conte: “Taglio del cuneo fiscale per dare più soldi ai lavoratori”

Draghi: “Servono riforme strutturali”

Da segnalare anche l’intervento di ieri del presidente della Bce Mario Draghi. “In vista del rallentamento dell’economia e dei rischi al ribasso, i governi della Zona Euro che hanno spazio nei bilanci

dovrebbero agire con tempestività e quelli con alti debiti perseguire politiche prudenti e rispettare gli obiettivi Ue”, ha affermato. Nell’ultima audizione al Parlamento Ue Draghi ha chiesto importanti “riforme strutturali”, dalla giustizia all’istruzione e alla ricerca. La politica monetaria, comunque, “continuerà ad agire”. L’Istat intanto ha confermato la frenata dell’economia e ha taglia il Pil del 2018 a +0,8 per cento. Vola invece il debito.

Potrebbero interessarti Il premier è in America per l'Assemblea generale Onu Conte: "Accordo sui migranti è una svolta, provocare era inutile" Laura Boldrini entra nel Pd: “Con la destra peggiore di sempre non è più tempo di piccoli partiti”