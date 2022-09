Letta: “Calenda ha fatto il pazzo, patetico in studio da solo”. Il leader di Azione: “Nervoso e maleducato”

“O noi o loro, e non è un caso che Calenda abbia fatto il pazzo”. Così Enrico Letta ha commentato il faccia a faccia di ieri con Giorgia Meloni, contestato da Carlo Calenda, che ha risposto con un suo “controdibattito”. “È stata davvero una cosa patetica quella di Calenda in uno studio Tv da solo a fare il suo commento al mio dibattito con Meloni”, ha detto il segretario del Partito democratico, ricordando che “Calenda e Renzi hanno presentato esposti all’Agcom per bloccare il dibattito e infatti hanno bloccato quello a Porta a Porta”.

Parlando via Zoom con i candidati del proprio partito, il leader dem ha ribadito quello che deve diventare “il leit motiv” della campagna del Pd nei territori: “o noi o loro”. Un tema messo in evidenza anche ieri, secondo Letta, che ha chiesto ai candidati di diffondere clip del dibattito, trasmesso sul sito de Il Corriere della Sera. “Vi faremo girare il materiale perché vedrete come vengono confermate le posizioni retrograde e retrive di Fdi”, ha detto Letta. “Ce ne sono tante e credo sia molto importante usarle non modo giusto e corretto senza storpiarle”.

Pronta la risposta di Carlo Calenda, che su Twitter ha invitato l’ex alleato a ritrovare “la calma e l’autorevolezza”. “Enrico Letta, nervosismo e maleducazione non sono da te”, ha detto, pubblicando una foto del lancio di agenzia con le dichiarazioni dell’ex presidente del Consiglio. “Ieri ho colmato una lacuna. Nei paesi seri i confronti si fanno tra tutti i leader. Chi si sottrae al confronto non è un leader. Quando vuoi sono qui per confrontarmi sui fatti”.