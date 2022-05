“Venduto”: Speranza contestato dai No Vax a La Spezia

Un gruppo di ‘no vax‘ di La Spezia ha accolto il ministro della Sanità Roberto Speranza, arrivato in città come segretario di Articolo Uno per la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali, con fischi e insulti. Alcune decine di persone hanno circondato il ministro mentre stava pronunciando un discorso in favore della candidata di centrosinistra Piera Sommovigo scandendo slogan contro le chiusure e la campagna vaccinale. “Vergogna”, “venduto” e “assassino” ha gridato la folla, armata di fischietti per coprire l’intervento di Speranza, che avrebbe parlato all’esterno di un bar del centro. “Nessuna paura, siamo in democrazia e le piazze sono il nostro spazio – ha detto Speranza nel suo intervento -. Vengo qui a testa alta perché ho difeso il mio Paese, il diritto alla salute di migliaia di cittadini e oggi a testa alta sostengo un progetto politico per cambiare questa città. Il primo punto essenziale è rafforzare la sanità pubblica, perché questa passa anche dai nostri comuni”.