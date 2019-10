Standing ovation per Juncker, eurodeputato della Lega resta seduto e lui gli fa il cenno di alzarsi | VIDEO

Eurodeputato leghista resta seduto dopo l’ultimo discorso di Juncker e lui gli fa segno di alzarsi

Per Jean Claude Juncker quello di martedì 22 ottobre è stato l’ultimo discorso da presidente della Commissione europea. Parlando nell’emiciclo di Strarburgo, Junker si è commosso. “Cinque anni fa il vostro Parlamento decise di dare fiducia alla mia Commissione e mai avete cambiato idea su questo, ci sono stati alti e bassi ma sempre ci sono state relazioni cordiali e per questo vi ringrazio di cuore” ha detto il presidente uscente davanti alla plenaria del Parlamento europeo. Al termine del suo discorso c’è stata una standing ovation. L’eurodeputato leghista Marco Zanni, però, è rimasto seduto. Juncker con la mano, ironicamente, gli ha fatto segno di alzarsi in piedi.

L’europarlamentare leghista ha pubblicato il video sui suoi profili social commentando: “Dignità e coerenza. Lega e ID sono in Europa per mettere al primo posto i cittadini, non per fare i lacchè di quelli che ci hanno portato alla deriva! Condivido con voi il mio gesto di pacifico dissenso in Plenaria…non me ne vorranno Juncker e i fan dell’euroburocrazia”.

