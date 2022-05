Letta: “Leader di Italia, Spagna, Germania, Francia e Polonia insieme a Kiev per un’iniziativa europea”

Enrico Letta ha proposto che i leader di Italia, Germania, Francia e Spagna si rechino insieme a Kiev per dare un segnale agli ucraini. “Insisto molto perché i primi ministri dei cinque grandi Paesi europei, Germania, Italia, Francia, Spagna e Polonia, insieme vadano a Kiev e insieme siano in grado di prendere un’iniziativa europea ed europeista dando il segno agli ucraini di una vicinanza molto forte”, ha detto nel corso della presentazione del libro di Alan Friedman “il prezzo del futuro” a Roma. L’obiettivo del segretario dem è quello di affermare il ruolo dell’Europa nella partita geopolitica davanti agli ucraini, per evitare che un giorno “dicano di preferire gli americani e gli inglesi a noi europei”. “Per volere la pace c’è bisogno che gli ucraini siano aiutati e c’è bisogno dell’unità dell’Europa”, ha detto Enrico Letta.

Commentando l’intervista rilasciata da Sergei Lavrov al programma Zona Bianca di Rete 4, in cui il ministro degli Esteri russo ha accusato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di avere organizzato un “genocidio”, aggiungendo che “anche Hitler aveva origini ebree”, Letta aveva dichiarato nel corso di un incontro a Padova: “Tutta l’Europa non parla altro che di un Paese, che non è un piccolo paese ma un grande Paese europeo, che non può permettersi di avere una grande tv nazionale che trasmette uno spot di propaganda intollerabile, insopportabile contro un Paese bombardato con frasi ignobili su Hitler e gli ebrei. Trovo sia un’onta insopportabile e quella roba non ci rappresenta, e non c’entra niente con l’Italia che sta chiaramente dalla parte degli aggrediti e non dalla parte di un popolo aggressore che sta commettendo crimini di guerra”.