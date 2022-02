Altro che sovranità digitale europea: il Governo “consegna” il Cloud di Stato alle Big Tech Usa

Come anticipato da TPI, per partecipare alla gara sul Cloud di Stato, il Governo impone alle cordate italiane di servirsi di tecnologie in possesso delle Big Tech americane: un duro colpo alla sovranità europea. L'inchiesta sul nuovo numero di TPI - The Post Internaziionale

Sembra a tratti una brochure pubblicitaria di Google e Microsoft, ma tant’è: questo è il piano per il Polo Strategico Nazionale (Psn), l’architrave della migrazione al Cloud delle pubbliche amministrazioni italiane. Il progetto della cordata Tim-Leonardo-Sogei-Cdp, che ha vinto la selezione bandita nel dicembre scorso dal ministero della Transizione digitale, è stato finalmente reso pubblico. E ora costituirà la base di una gara che, per la verità, si annuncia assai poco competitiva. Il percorso è apparso infatti sin dal principio guidato verso un esito precostitutito.

La scadenza per la presentazione di proposte alternative è il 16 marzo, ma queste dovranno comunque essere basate sul modello presentato da Tim-Leonardo-Sogei-Cdp. Per esempio, tra i vincoli che dovranno rispettare c’è il coinvolgimento di «almeno tre hyperscalers». Come TPI aveva intuito sin dal suo primo numero, l’obiettivo del Ministero è stato sin dall’inizio coinvolgere nella migrazione al Cloud della Pubblica amministrazione italiana i grandi provider statunitensi. Adesso che il piano è stato pubblicato, i convitati di pietra hanno finalmente nome e cognome: sono Google, Microsoft e Oracle. Appartengono a loro le tecnologie che stanno dietro la cordata Tim-Leonardo-Sogei-Cdp. E, salvo sorprese che nessuno si aspetta, saranno loro a supportare questo grande, ricco e strategico cambiamento delle pubbliche amministrazioni. Sia pure per interposta persona. Le amministrazioni pubbliche europee sono ormai obbligate a mettere al sicuro i dati più critici da possibili incursioni delle autorità Usa, dopo che queste si sono riservate un potere extraterritoriale sui loro giganti tecnologici. Questi ultimi, che monopolizzano l’economia digitale, sono tenuti…

