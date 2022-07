Gianluigi Paragone candida il leader no Green Pass Stefano Puzzer nelle liste di Italexit

Stefano Puzzer, il leader della protesta dei lavoratori portuali, poi divenuto leader dei No Green pass, sarà candidato alle prossime elezioni nelle liste di Italexit di Gianluigi Paragone. Con lui saranno in lista anche Andrea Donaggio e Franco Zonta, gli altri due fondatori del Comitato ‘La gente come noi’.

Lo scrive il sito Trieste Cafè e lo ha confermato all’ ANSA lo stesso Puzzer il quale ha spiegato che “il programma politico è battaglia contro il vaccino obbligatorio, contro il Green pass e contro l’invio di armi all’Ucraina, con una particolare attenzione ai problemi finanziari dell’Italia, che sembra tutti sottovalutino”.