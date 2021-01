“I colleghi del M5s capiscono le cose come noi”: la gaffe di Ettore Rosato (Iv) | VIDEO

“Lei si è soffermato sul Mes dicendo che è un problema divisivo. Lo ha detto per 18 mesi, ma non basta. Conosco alcuni colleghi del Movimento 5 Stelle ormai da otto anni, ce ne sono alcuni che stimo. Penso che tra loro ce ne siano alcuni che capiscono le cose come le capiamo noi, non c’è differenza da questo punto di vista”. Queste le parole di Ettore Rosato (Iv) che ha pronunciato in Aula scatenando le proteste dei grillini.

Il presidente Fico è stat costretto a intervenire per riportare la calma. “Non ve la prendete. Non volevo essere offensivo, mi scuso se qualcuno lo ha inteso in questo senso”, ha aggiunto Rosato, prima di proseguire nel suo discorso.

