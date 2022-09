Fratoianni contro Freni (Lega) sull’inchiesta di Tpi: “Scenario preoccupante”

“Questa idea che l’idea la Lega e Fratelli d’Italia hanno diffuso nel Paese, e cioè che il reddito sia competitivo e sia un competitor addirittura sleale nei confronti del lavoro è del tutto infondata”, così Nicola Fratoianni nel corso della puntata di ieri di In Onda, in cui ha difeso la misura dalle critiche del sottosegretario leghista all’Economia Federico Freni, richiamando l’inchiesta di Tpi sui lavoratori stagionali in Salento da cui “vien fuori immagine preoccupante, proposte di 2 euro 50 l’ora, proposte con busta paga a nero e senza ferie”.

“Persone che hanno bisogno di lavorare ma che non ne hanno voglia di fronte a proposte dignitose, fatte di diritti, salari adeguati, contratti e contributi, e che rifiutano, non ne conosco, non me ne avete mai presentato uno, quando me lo presentate ci parlo io”, ha continuato il segretario di Si rivolgendosi a Freni, il quale sosteneva che molte aziende fanno fatica a trovare personale anche in caso di lavoro ben retribuito. “La normalità è quella di imprese che cercano disperatamente lavoratori e non li trovano”, ha detto Freni.