È morto Filippo Penati, ex presidente della provincia di Milano

È morto Filippo Penati

È morto oggi, mercoledì 9 ottobre Filippo Penati, ex presidente della provincia di Milano e sindaco di Sesto San Giovanni. Nato a Monza nel 1952, Penati era malato da tempo.

Aveva iniziato il suo percorso politico nel Partito comunista italiano agli inizi degli anni Ottanta a Sesto San Giovanni, sua città natale, di cui divenne sindaco tra il 1994 ed il 2001. Prima di dedicarsi alla politica a tempo pieno aveva svolto la professione di insegnante e assicuratore.

L’inchiesta

L’ex presidente della provincia di Milano Filippo Penati era stato condannato in appello dalla Corte dei Conti per il caso della Milano-Serravalle, dopo che nel 2015 era stato assolto in primo grado.

La storia è quella legata all’acquisto da parte della provincia di Milano del 15 per cento della società che possiede l’autostrada A7 Milano-Serravalle dall’imprenditore Marcellino Gaviodi, azionista di minoranza, facendogli incassare una plusvalenza di 179 milioni di euro.

L’accusa sosteneva che la provincia pagò per le azioni un prezzo molto maggiore di quello che avrebbero avuto sul mercato e quindi Penati, Vimercati e altre due persone sono state condannate a risarcire il danno provocato dall’operazione e quantificato complessivamente in 44,5 milioni di euro.

