Elezioni regionali Umbria 2024, i risultati: chi ha vinto

È iniziato alle 15 di oggi, alla chiusura dei seggi, lo spoglio delle schede che porterà a conoscere i risultati delle elezioni regionali in Umbria.

Secondo gli instant poll realizzati dall’istituto Swg per il TgLa7, c’è massimo equilibrio: la candidata del centrosinistra Stefania Proietti è in leggerissimo vantaggio con un consenso del 48,5%, a fronte del 48,3% attribuito alla governatrice uscente Donatella Tesei, sostenuta dal centrodestra, mentre gli altri candidati avrebbero raccolto complessivamente il 3,2%.

L’affluenza al voto è stata fra le più basse mai registrate: ha votato solo il 52,27% degli aventi diritto (a fronte del 64,74% del 2019).

I risultati delle elezioni umbre – insieme a quelle tenute in contemporanea in Emilia-Romagna – forniranno un importante termometro sullo stato di salute di centrodestra e centrosinistra. In Emilia-Romagna l’Amministrazione uscente è di centrosinistra, mentre in Umbria governa dal 2019 il centrodestra.

Elezioni regionali Umbria: i candidati

In Umbria la governatrice uscente Donatella Tesei cerca la conferma. La 66enne ex senatrice della Lega – alla guida della Regione dal 2019 – è sostenuta dall’intero centrodestra. Tesei è sostenuta, oltreché dal Carroccio, da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati e da Alternativa Popolare, il movimento politico del controverso sindaco di Terni Stefano Bandecchi.

A sfidarla come candidata del centrosinistra è l’indipendente Stefania Proietti, 49 anni, ex docente universitaria di Ingegneria e sindaca di Assisi dal 2016. Proietti, che non ha nessuna tessera di partito, è appoggiata da Pd, M5S, Alleanza Verdi e Sinistra e da una serie di liste civiche.

Tra gli altri candidati alle regionali dell’Umbria figurano Marco Rizzo, 65 anni, leader del movimento Democrazia Sovrana Popolare, e l’educatrice Martina Leonardi, sostenuta da Potere al Popolo e Partito Comunista Italiano.