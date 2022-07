M5S, nessuna deroga al tetto dei due mandati: ecco chi non potrà candidarsi alle prossime elezioni politiche

Elezioni politiche, M5S: nessuna deroga al tetto dei due mandati

Non ci sarà nessuna deroga al tetto dei due mandati nel M5S: la decisione, a quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe già stata comunicata dal leader del Movimento Giuseppe Conte ai big del partito che dunque non potranno candidarsi alle prossime elezioni politiche.

Nelle prossime ore, comunque, la decisione verrà ufficializzata dal M5S attraverso un comunicato stampa.

Intervistato da TPI, l’ex premier, a proposito dei due mandati, aveva dichiarato: “Entro questa settimana chiariremo questo passaggio che rischia di distrarre l’attenzione dalle misure e dai programmi che proponiamo”.

Politica / Giuseppe Conte a TPI: “Il Pd stava con noi solo per convenienza. Meglio soli che male accompagnati”

Nella mattinata di venerdì 29 luglio, inoltre, Conte aveva annunciato che una decisione su una eventuale deroga al tetto dei due mandati sarebbe stata presa in giornata.

Tra i big del partito che non potranno ricandidarsi alle prossime elezioni politiche, dunque, figurano il presidente della Camera Roberto Fico, l’ex reggente Vito Crimi, gli ex ministri Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede e Paola Taverna.

L’eventuale deroga al doppio mandato aveva provocato, secondo alcuni retroscena dei media, tensioni tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, il quale avrebbe addirittura minacciato l’addio al M5S. Una ricostruzione successivamente smentita dall’ex presidente del Consiglio.

“Tra me e Beppe Grillo non c’è stata nessuna telefonata ieri sera e quindi nessun aut aut – aveva dichiarato Conte – Smentisco categoricamente tutte le indiscrezioni in merito. Abbiamo di fronte una grande battaglia da combattere tutti insieme per il Paese, guardiamo uniti nella stessa direzione”.