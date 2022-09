Pillon fuori dal Parlamento: “Continuerò a difendere la vita, la famiglia e i valori cristiani dove Dio vorrà”

Tra le vittime eccellenti delle elezioni politiche 2022 c’è anche il senatore leghista Simone Pillon, che non sarà eletto nel prossimo Parlamento.

A comunicarlo è stato lui stesso sui social: “Il centrodestra ha vinto e questa è una grande notizia. Il mio seggio non è scattato ma io non mi arrendo”.

“Resto a disposizione della Lega e del centrodestra – ha scritto ancora Pillon – e continuerò a difendere la vita, la famiglia e i valori cristiani dove e come Dio vorrà. Avanti con coraggio”.

— Simone Pillon (@SimoPillon) September 26, 2022