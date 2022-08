Elezioni, Mentana: “Pronti a ospitare i leader dei quattro poli per un confronto finale prima del voto”

Dopo le polemiche scaturite dall’annuncio di Porta a Porta di voler ospitare, il 22 settembre prossimo, un dibattito televisivo tra i leader dei due principali schieramenti, Enrico Letta e Giorgia Meloni – placate solo in parte dalla notizia che al duello tv saranno invitati anche i leader degli altri poli – Enrico Mentana rilancia. “Noi siamo pronti a ospitare in prima serata, venerdì 23 settembre su La7 i leader dei quattro poli per un confronto finale. Se vorranno, sarà diretto”, scrive il direttore del TgLa7 sui suoi canali social.

Secondo quanto annunciato ieri dal programma di Rai 1 oltre al confronto di un’ora tra Letta e Meloni, ad ognuno degli altri politici invitati – Silvio Berlusconi, Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Carlo Calenda – verrà concessa mezz’ora di intervista “con modalità da stabilire”. Stando invece alle parole di Mentana i leader saranno in totale quattro, tutti invitati a un confronto diretto: si tratterebbe dunque di Letta, Meloni, Conte e Calenda. Ma anche questo schema potrebbe suscitare l’ira dei segretari di partito che rimarrebbero fuori.