Luigi Di Maio, con un video pubblicato sui suoi social, ha risposto a Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia ieri sera, dal palco di Ceglie Messapica, ha detto: “Sento dire da Di Maio che se vince il centrodestra l’Italia rischia una guerra economica. Il ministro degli Esteri va in giro per il mondo a screditare questa nazione per tentare di racimolare un voto. Lo considero vergognoso”.

“Cara Giorgia ho visto che ancora una volta mi rivolgi degli insulti perché ho osato dire la verità sul tuo programma elettorale e della tua coalizione, sulle amicizie internazionali ed europee che avete”, ha esordito così Di Maio nel video pubblicato sui social. “In più, col vostro programma di governo il nostro Paese rischierà il default”, ha proseguito. E ha anche aggiunto: “Vedi io non ti ho mai attaccato sul personale e non ne ho mai fatto una questione ideologica, perché prima di tutto le tue amicizie fasciste del passato si commentano da sole, ma soprattutto io sono ancora più preoccupato per il destino economico del Paese con la proposta politica che volete portare al governo”. Di Maio ha anche detto: “Vedi, tu puoi passare anche tutte le giornate a rassicurare il mondo che l’Italia sarà in buone mani, ma non è così. E lo sappiamo perché i tuoi alleati, Berlusconi e Salvini, sono amici di Putin”. E ha aggiunto: “Poi ci sono anche le tue amicizie, con quei leader di Paesi europei che hanno snobbato il Pnrr, non hanno preso i soldi del Pnrr pur di non cambiare le loro regole interne sui diritti e sulla Rule of Law. Questo significa che grazie alle tue amicizie l’Italia sarà ancor più isolata in Europa, non solo a causa di Salvini e Berlusconi, ma anche per le tue alleanze”.