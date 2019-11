Elezioni comunali in Calabria: 7 comuni al voto dopo il commissariamento per infiltrazioni mafiose

Sette comuni calabresi sono chiamati alle urne oggi 10 novembre 2019 per per eleggere sindaco e consiglio comunale dopo il commissariamento per presunte infiltrazioni o condizionamenti della mafia.

Le operazioni di voto si svolgono dalle 7 alle 23 di oggi. Lamezia Terme, con i suoi oltre 71 mila abitanti, è il comune più popoloso che andrà alle urne. Sei i candidati alla carica di primo cittadino: l’ex sindaco Paolo Mascaro, sostenuto due liste civiche, Eugenio Guarascio (centrosinistra), Ruggero Pegna (centrodestra senza la Lega), Silvio Zizza (M5s) e i candidati civici Rosario Piccioni e Massimo Cristiano. Lamezia Terme è reduce dal terzo scioglimento per mafia nei suoi poco più di cinquant’anni di storia. L’eventuale ballottaggio è previsto per domenica 24 novembre.

Tra gli altri comuni al voto ci sono Cassano allo Ionio, Marina di Gioiosa Ionica, Cropani, Petronà, Isola Capo Rizzuto e Brancaleone.

La Calabria sarà chiamata al voto per le elezioni regionali il prossimo 26 gennaio 2020, nello stesso giorno delle elezioni regionali in Emilia Romagna.

Elezioni comunali Calabria, i risultati

Sarà possibile conoscere i risultati delle elezioni comunali in Calabria dopo lo spoglio, che seguirà alla chiusura delle urne, prevista per le ore 23 di domenica 10 novembre 2019.

