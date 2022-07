“Draghi statista, Conte stagista”: bufera sui social per la manifestazione pro-Draghi di Italia viva

“Draghi statista, Conte stagista”. Suscita ironia e più di qualche polemica la manifestazione tenuta da Italia viva a Milano per chiedere a Mario Draghi di rimanere al governo. A far discutere in particolare una foto scattata davanti a un negozio di Louis Vuitton, in cui una ventina di persone mostra cartelli a sostegno del presidente del Consiglio e contro il leader pentastellato Giuseppe Conte, definito in senso dispregiativo uno “stagista”.

“Italia Viva spiegata benissimo”, ha scritto il giornalista Adil Mauro, in uno dei numerosi commenti critici su Twitter. “Louis Vuitton sta con Draghi”, scrive in un altro tweet l’utente “73orlando73”.

“Offesa a tutti gli stagisti, a rimborso spese, a zero € o a poco e niente”, la reazione di Giuliano Granato, portavoce di Potere al popolo. “Lunedì foto davanti a Louis Vuitton”, afferma Granato. “Martedì a depositare il referendum contro il reddito di cittadinanza”.

“Italia Viva usa “stagista” come insulto. Sono stato uno stagista non pagato”, ha commentato il giornalista Simone Alliva. “Come me un’intera generazione. L’Italia è una Repubblica fondata sugli stagisti non pagati”.

Quella di Milano non è l’unica iniziativa pro-Draghi ad attirare critiche dai social. È stato inondato di commenti anche il tweet della deputata di Italia viva sulle manifestazioni tenute a Genova e Chiavari, in cui si possono vedere non più di 12 persone distribuite in tre foto diverse. Bersaglio di attacchi anche l’ex ministra Maria Elena Boschi, immortalata con un piccolo sostenitore dell’ex presidente della Banca centrale europea.