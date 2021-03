Draghi chiama McKinsey: consulenti privati lavorano col Governo al Recovery Plan

Il Governo Draghi ha deciso di avvalersi della consulenza della multinazionale McKinsey per l’elaborazione del Recovery Plan. Nei giorni scorsi il Ministero dell’Economia, guidato da Daniele Franco, ha stipulato un contratto con la prestigiosa società statunitense specializzata nella consulenza strategica.

L’accordo prevede che gli esperti di McKinsey diano supporto al Governo nell’analisi dei dati e nella definizione delle stime degli impatti dei progetti al vaglio per il Pnrr (il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ossia il Recovery Plan). I consulenti non affiancheranno solo i tecnici del Tesoro ma l’intero team al lavoro sul piano, coordinato da Carmine Di Nuzzo, dirigente della Ragioneria generale dello Stato.

I dettagli economici della partnership non sono noti, ma si parla di una sorta di rimborso spese minimo per coprire i costi dei consulenti privati impegnati.

La notizia del ricorso a McKinsey è stata data da Radio Popolare, ma ne hanno parlato anche quotidiani come La Repubblica e Il Fatto Quotidiano.

Secondo convergenti ricostruzioni, Draghi ha deciso di rivolgersi alla multinazionale per velocizzare i tempi, considerato che il Recovery Plan deve essere presentato alla Commissione europea entro il 30 aprile.

Il premier evidentemente non ritiene la macchina della Pubblica Amministrazione all’altezza della – non facile – missione. E il coinvolgimento di McKinsey sta generando polemiche. Il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, si chiede se questi privati abbiano accesso a informazioni strategica e ha annunciato la presentazione di una interrogazione. “Con tutto il rispetto per McKinsey, se le notizie fossero vere, sarebbe abbastanza grave”, attacca l’ex ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia (Pd).

Il leader di Azione, Carlo Calenda, d’altro canto, ritiene che “se la guida rimane saldamente nelle mani dei Ministri” non c’è nessun problema. “I consulenti McKinsey o altro, si usano per scrivere piani strategici straordinari. Quando hai bisogno di elaborazioni veloci e verifica di fattibilità su progetti. No polemiche inutili”, scrive su Twitter Calenda.

Fondata a Chicago nel 1926, McKinesy è un gigante nel settore della consulenza strategica. Anche molti importanti manager italiani vi hanno lavorato. Tra questi Vittorio Colaro, che Draghi ha nominato ministro per la Transizione ecologica e che, quindi, sarà direttamente coinvolti nella stesura del Recovery Plan.

Secondo Il Fatto Quotidiano, peraltro, le consulenze private del Governo non si limitano a McKinsey. A vario titolo sarebbero in atto – e già da prima dell’arrivo di Draghi – collaborazioni anche con altri Big del settore, da Kpmg, a Deloitte, da Ernst&Young a Pwc.

