Al via “Donne per la salvezza”: verso un manifesto da consegnare presto al Governo

Da domenica 6 dicembre, ore 17.00, sul sito www.halfofit.it, ha inizio un percorso che vedrà esperte ed esperti sulle questioni economico-sociali, personalità della politica, delle istituzioni, delle aziende, dell’associazionismo, confrontarsi in cinque webinar di alto livello. I webinar pubblici saranno la base per la scrittura di un documento, il “Manifesto Donne per la salvezza”, per racchiudere le migliori idee e consegnarle alle istituzioni italiane ed europee.

Il documento diverrà pubblico entro poche settimane, perché sia patrimonio della società civile tutta e della politica. L’iniziativa verrà ripresa e supportata da numerosi magazine femminili e da molte associazioni di donne e non solo, che sostengono l’iniziativa e vi partecipano. In giorni importanti per il nostro Paese, che vuole dotarsi di cabine di regia per completare la lista di interventi per un giusto utilizzo dei fondi europei a disposizione, Donne per la salvezza- Half of it, decide di dare il proprio contributo concreto.

I fondi europei a disposizione del nostro Paese non possono essere una ennesima occasione sprecata: occorre fare di tutto per ripartire, in sicurezza, senza lasciare indietro nessuno. Proprio per questo, chiaro obiettivo della campagna e del manifesto e’ che siano proprio le donne le protagoniste della ripartenza, capitale umano a cui prioritariamente si rivolge l’ iniziativa.

Le donne sono una chiave di lettura importante per molteplici criticità del Paese e una opportunità unica di sviluppo. Sono le grandi garanti della tenuta sociale ed economica italiana. L’unico volano durevole per una crescita sostenibile.

A questo link la diretta per il PRIMO WEBINAR di domenica 6 dicembre ( live streaming) dedicato al tema delle infrastrutture sociali e della economia della cura.

Tra i partecipanti personalità come Maria Cecilia Guerra, Carlo Cottarelli, Emma Bonino, Valeria Fedeli, Maria Edera Spadoni, Maurizio Ferrera, Linda Laura Sabbadini e molte altre.

A questo link il programma completo del primo webinar.

A questo link il calendario completo dei cinque eventi previsti per dicembre e la data dell’evento finale.

