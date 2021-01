Di Maio bersaglio dei social per il congiuntivo: “Qualora Renzi staccava la fiducia” | VIDEO

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, diviene bersaglio dei social per un presunto congiuntivo sbagliato. Nel corso della sua intervista a Mezz’ora in più, il programma condotto da Lucia Annunziata in onda nel primo pomeriggio di domenica 24 gennaio, l’ex capo politico del M5S ha infatti commesso quello che molti hanno considerato un errore grammaticale.

Parlando della crisi di governo (leggi qui le ultime notizie), infatti, di Maio ha dichiarato: “Il presidente Conte ha detto chiaramente che qualora Renzi staccava la fiducia al governo non ci sarebbe stata la possibilità di ritornare con Renzi”.

La frase non è passata inosservata sui social dove il video dell’intervento di Di Maio in breve tempo è divenuto virale. Tuttavia, lo staff del ministro ha precisato che non si tratta di un errore perché nel parlato “quella forma è ammessa”.

