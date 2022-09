Di Battista a TPI: “Ecco come funzionerà la mia associazione” | VIDEO

Di Battista a TPI : “La mia sarà un’associazione culturale, poi vedremo se potrà nascere altro”

“Normalmente chi dice ‘la politica per me è una passione’ poi chiede di essere votato, io invece vi dico la politica è una passione, spero che in futuro riusciremo a creare un’associazione di cittadini che si possano trovare in varie parti d’Italia per creare informazione e contro informazione”, così Alessandro Di Battista a Tpi a margine del Tpi Fest di Bologna, in cui ha parlato della sua idea, che coltivava da tempo, di fondare un’associazione di cittadini che riavvicini la popolazione alla politica. L’e M5S parla di un’associazione culturale ma non esclude che in futuro essa possa diventare altro. “Aiuteremo le popolazioni in difficoltà con raccolte fondi. Quando si fa politica occorre partire dai valori, da formazione e informazioni, poi se ci renderemo conto che potrà nascere qualcos’altro faremo le nostre valutazioni. Questo è anche un modo per tentare di avvicinare persone alla politica, perché c’è grande disaffezione e tanti cittadini alle elezioni non voteranno”, aggiunge Di Battista, ospite della prima serata del Tpi Fest.