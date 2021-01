Luigi De Magistris, l’attuale sindaco di Napoli, ha annunciato la sua volontà di candidarsi alla presidenza della Regione Calabria alle prossime elezioni regionali, previste l’11 aprile. A proposito della sua possibile candidatura alla guida della Regione, De Magistris alcuni giorni fa aveva dichiarato: “Le elezioni regionali in Calabria coincidono con la fine della mia esperienza amministrativa da sindaco e, tra l’altro, la legge regionale calabrese non impone le dimissioni da sindaco”.

De Magistris ha lavorato come pubblico ministero per nove anni in Calabria. La moglie, Maria Teresa Dolce, è calabrese, essendo nata a Catanzaro. “La sollecitazione mi è venuta dal basso e mi sento profondamente legato alla Calabria, ci sono andato da quando avevo sette anni, fino a quando ne ho avuti 22”, aveva detto il sindaco. “Ci sono stato 9 anni come pubblico ministero e ci torno spesso. Ho affetti molto cari cominciando da mia moglie”.

Leggi anche: De Magistris a TPI: “De Luca è un tiranno, mi ha escluso da tutto. Il Covid l’ha smascherato. Serve la verità e io ho il dovere di dirla”

Potrebbero interessarti Crisi di Governo, l’intervento di Renzi al Senato in diretta LIVE Scanzi alla Meloni: "Urla di meno, sei alla Camera non al mercato del pesce" È morto Emanuele Macaluso, storico dirigente del Pci