Crisi di Governo, il voto di fiducia alla Camera in diretta LIVE: la votazione

Oggi, lunedì 18 gennaio 2021, il Governo di Giuseppe Conte sarà chiamato alla prova della fiducia alla Camera dei Deputati. Il primo passo “ufficiale” per capire se l’esecutivo sarà in grado di andare avanti o meno. Il secondo domani, 19 gennaio, con la fiducia al Senato. Dopo il discorso del Presidente del Consiglio e il dibattito si passerà alla votazione che TPI seguirà LIVE. Ecco il voto in diretta

DIRETTA

Streaming e tv

Abbiamo visto la diretta del voto di fiducia della Camera al Governo Conte, ma dove sarà possibile seguire il voto in tv e live streaming? La votazione della Camera al Governo, al pari del discorso e del dibattito, sarà visibile su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre) che trasmetterà dalle ore 12 a chiusura le comunicazioni del premier, il dibattito e il voto. Sulla notizia saranno poi ovviamente tutti i canali all news, come, ad esempio, SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48). Non solo tv. Sarà possibile seguire la votazione sulla fiducia al Governo anche in live streaming. Dove? Sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi. Altra soluzione è quella di connettersi via pc, smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme RaiPlay, Mediaset Play o al sito di SkyTg24. Non è escluso poi che l’intervento di Conte non venga trasmesso anche sul profilo Facebook ufficiale del capo del governo.

