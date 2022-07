Crisi di governo, le ultime notizie di oggi 16 luglio 2022

CRISI GOVERNO ULTIME NOTIZIE – Dopo le dimissioni rassegnate dal premier Draghi, ma respinte dal Capo dello Stato, i partiti cercano una soluzione allo stallo politico. In una nota congiunta Lega e Forza Italia hanno chiuso la porta ai 5 Stelle dichiarando che “Non si può più contare su di loro”. Giorgia Meloni, che si è detta sicura che la crisi non rientrerà, continua a invocare le elezioni, mentre il Pd, così come Renzi che ha lanciato una petizione per un Draghi-bis, è al lavoro per ricomporre la frattura. Il Movimento 5 Stelle, dopo il non voto alla fiducia al Senato che ha di fatto aperto la crisi di governo, appare sempre più diviso al suo interno tra chi vorrebbe staccare definitivamente la spina all’esecutivo, e chi, come i ministri Patuanelli e D’Incà, non vorrebbe terminare l’esperienza di governo. Di seguito, le ultime notizie di oggi, sabato 16 luglio 2022, sulla crisi di governo.

Crisi di governo, le ultime notizie

Ore 7 – Conte: “Dimissioni? Scelta di Draghi” – Arrivando al Consiglio nazionale M5S, nella serata di ieri, Giuseppe Conte ha di nuovo smentito la richiesta di ritirare i ministri del Movimento 5 stelle dalla compagine di governo. E sulle dimissioni di Draghi, ha detto: “Noi rispondiamo solo dei nostri comportamenti. Le dimissioni erano nella disponibilità di Draghi e ne prendiamo atto”. Il Consiglio dei 5S si aggiornerà questa mattina. Ore 6.15 – Di Maio accusa Conte: “Mette a rischio la sicurezza economica del Paese” – L’ex capo politico M5S, Luigi Di Maio, lancia un’accusa precisa al leader, Giuseppe Conte: “Io non me lo aspettavo che un ex presidente del Consiglio potesse mettere a repentaglio la sicurezza della nazione, parlo della nostra sicurezza economica: lo spread sale e i tassi sui mutui aumentano e se il governo cade non possiamo approvare più la riforma del fisco e la riforma della concorrenza”. Il ministro degli Esteri rincara la dose: “Il Movimento 5 stelle non esiste più, è diventata una forza politica che piccona il governo e mi pare che anche i ministri non siano d’accordo con la linea di Conte”. Ore 6 – Di Maio: “Basta bandierine e veti o si va al voto” – Il ministro degli Esteri ed ex capo politico M5S, Luigi Di Maio, lancia un avvertimento ai 5Stelle: “Noi ci prepariamo ad affrontare un momento critico. Serve un governo con la capacità di approvare i provvedimenti emergenziali” sul fronte economico. Se invece i partiti “esibiranno bandiere o veti non ci sarà un governo la prossima settimana”.

Leggi anche: 1. “Venuto meno il patto di fiducia”: il discorso delle dimissioni di Mario Draghi / 2. Gubitosa a TPI: “Il M5S non è responsabile della crisi, la colpa è di chi ha forzato sul Dl Aiuti” | 3. Beppe Grillo si schiera al fianco di Conte: “Giusto lo strappo, il M5S sta facendo il M5S”