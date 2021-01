Crisi di governo,

CRISI DI GOVERNO, ULTIME NOTIZIE – Sono giorni decisivi per le sorti del governo: in attesa di recarsi lunedì 18 gennaio alla Camera e martedì 19 al Senato per chiedere la fiducia, il premier Giuseppe Conte deve trovare senatori “responsabili“, ovvero disposti a sostenere il governo per evitare di portare il Paese al voto durante la pandemia.

Emerge qualche segnale di inquietudine da Italia Viva. “È stata sbagliata la scelta di aprire la crisi mentre il Paese è attraversato da tante difficoltà e sofferenze. Per questo lunedì voterò la fiducia al governo. Ho deciso di continuare il mio impegno parlamentare per favorire l’uscita dall’emergenza sanitaria e sociale e la necessaria ripresa economica nel gruppo del Partito Democratico riprendendo il filo di un percorso che viene da lontano e in questo senso ringrazio il segretario Zingaretti ed il capogruppo Delrio”, annuncia il deputato Vito De Filippo.

Crisi di governo, tutte le ultime notizie | LIVE

Ore 07.15 – Tajani: “Cinque senatori M5s scontenti guardano al centrodestra” – Campagna acquisti anche nel centrodestra. Nelle ore in cui fervono le trattative per trovare i responsabili che possano garantire la maggioranza in Senato al Governo Conte, il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani fa sapere che potrebbero esserci dei cambi di casacca “al contrario”. Queste le sue parole: ““Ci sono senatori del Movimento 5 stelle che soffrono una maggioranza litigiosa, ci sono quattro o cinque persone che guardano con attenzione al centrodestra”. Se ciò accadesse, trovare i numeri per Conte sarebbe ancora più difficile, forse impossibile.

CRISI DI GOVERNO – COSA È SUCCESSO IERI

Continuano in maniera frenetica i tentativi di trovare una maggioranza dopo lo strappo dei renziani che hanno ritirato due ministre e un sottosegretario dal governo. È un weekend di caccia ai responsabili, le trattative continueranno nelle prossime 48 ore in vista dell’appuntamento decisivo che si terrà martedì al Senato, per il voto di fiducia a Giuseppe Conte. Intanto si è riunito il centrodestra e Matteo Renzi ha incontrato i suoi parlamentari. In corso anche un incontro dei vertici grillini.

Il deputato di Italia Viva Vito De Filippo è passato al Pd e ha fatto sapere che voterà la fiducia al governo Conte ma la strada per il premier si fa in salita dopo che l’Udc in una nota ha fatto sapere di non sostenere Conte.

