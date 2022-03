Conferenza stampa Draghi streaming live e diretta tv: dove vederla | 17 marzo 2022

Oggi, giovedì 17 marzo 2022, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, al termine del Consiglio dei Ministri previsto per oggi alle 15.30, terrà una conferenza stampa insieme al ministro della Salute, Roberto Speranza. Saranno illustrate le decisioni sulla uscita dalla fase di emergenza Covid 19. L’incontro avrà luogo presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Dove vedere la conferenza stampa di Mario Draghi in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Le principali emittenti seguiranno la conferenza in diretta. In particolare tutti i canali all news la seguiranno live: basta sintonizzarsi ad esempio, su SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48). Possibile infine uno speciale su La7 e su Rai 1 con uno speciale del TgLa7 e del Tg1, mentre è confermato uno speciale del Tg4 dal titolo Speciale TG4 – Le scelte di Draghi. L’orario della conferenza stampa non è stato fissato. L’incontro avverrà al termine del Consiglio dei Ministri che prenderà il via alle ore 15,30.

Conferenza stampa Draghi, dove vederla in streaming live

Per quanto riguarda il web e lo streaming la conferenza stampa di Mario Draghi sarà disponibile sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi. Altra soluzione è quella di connettersi via smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme Rai Play, Mediaset Play o al sito di SkyTg24.

Anticipazioni

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la conferenza stampa di Mario Draghi, ma di cosa si parlerà? Al centro dell’incontro con la stampa l’uscita dallo stato d’emergenza che scadrà il 31 marzo e con esso molte delle restrizioni di questi mesi di pandemia. Oggi il governo Draghi varerà il nuovo decreto con la road map sulle riaperture. Il programma della giornata prevede prima la riunione della cabina di regia alle 10,30 a Palazzo Chigi, poi il Consiglio dei ministri. Saranno previste graduali riaperture, a cominciare dal primo aprile, quando il Super Green Pass non sarà obbligatorio per andare a lavorare. Secondo le prime notizie che emergono dalla Cabina di regia, dal 1° maggio finisce l’obbligo del Green pass. Da maggio non sarà più necessario esibirlo. L’attuale regime sull’obbligo di mascherine – previsto in tutti i luoghi al chiuso, compreso a scuola – resterà in vigore fino al 30 aprile. Da aprile, inoltre, non sarà più richiesto il green pass sui bus ed in generale sui mezzi di trasporto pubblico locale, mentre continuerà a vigere obbligo di indossare le mascherine. Le norme sulle mascherine, infatti, restano invariate fino al 30 aprile. Sempre da aprile decade l’obbligo di Super green pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. A chi ha superato questa soglia d’età, per cui in linea generale l’obbligo resterebbe in vigore, sui luoghi di lavoro dovrebbe essere richiesto solo il certificato base.