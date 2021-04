Conferenza stampa Draghi streaming e diretta tv: dove vederla oggi, 16 aprile

Oggi, venerdì 16 aprile 2021, alle ore 15 il presidente del Consiglio Mario Draghi, dopo la cabina di regia con la maggioranza di Governo per discutere del piano per le riaperture di maggio (in programma alle ore 11), terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio. Al termine dell’incontro, il primo ministro svelerà il piano per le riaperture in una conferenza stampa durante la quale risponderà alle domande dei giornalisti sulle riaperture. Dove vedere la conferenza stampa di Mario Draghi sulle riaperture in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi in programma per oggi, venerdì 16 aprile 2021, alle ore 15, dopo la cabina di regia in programma alle ore 11, potrà essere seguita sia in diretta tv sia online in live streaming. Per seguirla in televisione basterà sintonizzarsi sulle principali emittenti televisive, ma soprattutto sui canali all news, come, ad esempio, SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).

Conferenza Draghi streaming live

Come detto, non solo tv. Per quanto riguarda il web e lo streaming la conferenza stampa di Draghi sarà disponibile sul profilo Facebook ufficiale del capo del governo, sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi. Altra soluzione è quella di connettersi via smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme Rai Play, Mediaset Play o al sito di SkyTg24.

Piano riaperture: le anticipazioni

In attesa della conferenza stampa di Mario Draghi di oggi (qui sopra dove vederla in tv e live streaming), prende forma il piano delle riaperture, previste per maggio, di bar, ristoranti, palestre e cinema. Se i dati relativi ai contagi da Coronavirus “sono questi io credo che già dalla prossima settimana un programma di riaperture, prudenziale ma ragionevole, debba essere messo in campo riprendo le attività che garantiscono la sicurezza”, ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Ma vediamo qualche anticipazione sulle riaperture.

Ristoranti aperti sia a pranzo sia a cena e così bar, pizzerie, trattorie, pub, pasticcerie, gelaterie e rosticcerie, anche nei territori con “scenari epidemiologici ad alto rischio“. È una delle regole contenute nella bozza delle Proposte per la riapertura che le regioni hanno portato all’incontro con il governo. Sei pagine di testo suddivise in tre capitoli: Ristorazione, Palestre e piscine e Cinema e spettacoli dal vivo. I governatori guidati dal neo-presidente leghista della Conferenza, Massimiliano Fedriga, vogliono alzare al più presto le saracinesche delle “attività maggiormente penalizzate”, anche rispettando regole più stringenti di quelle sin qui adottate. “In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico — si legge nel testo — le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo”.

