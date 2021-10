Chi è Gaetano Manfredi, il nuovo sindaco di Napoli

Ingegnere e professore universitario, rettore dell’Università di Napoli fino al 2020, politico ed ex ministro. Gaetano Manfredi, 57 anni, è il nuovo sindaco di Napoli, il simbolo del neonato accordo tra centrosinistra e Movimento 5 Stelle. Manfredi porta a casa oltre il 60% dei consensi. L’ex ministro dell’Università ha già incontrato il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Circa 750mila gli elettori che erano chiamati alle urne, su una popolazione complessiva di quasi un milione di persone.

Nato a Ottaviano, in provincia di Napoli, 55 anni, nel 2014 fu eletto rettore dell’ateneo napoletano alla prima tornata e con il 90 per cento di preferenze. È fratello dell’ex deputato del Partito Democratico Massimiliano Manfredi. Vive a Nola.

La sua carriera si intreccia con la politica per la prima volta nel 2006, quando viene nominato consigliere tecnico del ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione, durante il secondo governo Prodi. Il 28 dicembre 2019 viene designato come ministro dell’Università e della Ricerca nel secondo governo Conte. Resta in carica fino al 13 febbraio 2021. Durante il suo mandato Manfredi ha affrontato la crisi nelle università causata della pandemia di Covid-19 e ha anche presentato un progetto di riforma per abolire l’esame di stato e rendendo abilitanti le lauree dei corsi di biologo, architetto, farmacista, veterinario, psicologo e dentista.