“Il chavismo finanziò il Movimento 5 Stelle che oggi governa in Italia”. Questo il titolo di oggi – lunedì 15 giugno – del quotidiano spagnolo Abc. Lo scoop emerge grazie ai documenti secretati della Direzione Generale dell’Intelligence Militare di Caracas e, secondo quanto rivela il giornale, nel 2010 il ministero degli Esteri del regime di Chavez Nicolas Maduro avrebbe fatto inviare 3.5 milioni di dollari al consolato venezuelano a Milano per finanziare il partito fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. C’è di più, secondo Abc, sarebbe stato proprio Casaleggio il destinatario finale dei soldi inviati per ordine del presidente Hugo Chavez.

I documenti esclusivi

Abc sostiene che i 3,5 milioni di euro sono stati inviati “in maniera sicura e segreta attraverso valigia diplomatica“, secondo l’archivio di intelligence militare diretto nel 2010 da Hugo Carvajal, “profugo della Giustizia da novembre scorso, dopo che l’Audiencia Nacional ha approvato la sua estradizione negli Stati Uniti, dove è indagato per reati di narcotraffico e forniture di armi alla guerriglia colombiana delle Farc”. “La somma destinata a finanziare il M5S – continua Abc – proviene da fondi riservati amministrati dall’allora ministro dell’Interno e oggi vicepresidente responsabile dell’Economia, Tareck el Aissami, secondo il testo ottenuto dal quotidiano”, scrive ancora Abc ricordando che El Aissami era ed è una delle persone più vicine a Maduro.

Il quotidiano spagnolo a riprova della fondatezza dell’informazione, pubblica un documento top secret dei servizi segreti militari venezuelani. I soldi nella valigetta – si legge nel documento – sono stati consegnati a “un cittadino italiano di nome Gianroberto Casaleggio, fondatore di un movimento rivoluzionario anticapitalista e di sinistra nella Repubblica italiana“.

Le accuse

Il quotidiano spagnolo tratteggia Casaleggio come il co fondatore del Movimento 5 stelle insieme al “comico e attore Beppe Grillo. “Morto nel 2016 – si legge – questo informatico è considerato l’ideologo dell’M5s. Casaleggio, Grillo e i loro seguaci costituirono una corrente rivoluzionaria di ispirazione ecologica, antimperialista ed europeista. I suoi leader hanno sempre condannato l’essere inquadrati nella divisione dicotomica della politica tradizionale tra sinistra e destra. Si definiscono una libera associazione di cittadini”. Quindi il giornale iberico ricorda che “dallo scorso settembre, il governo italiano della coalizione è stato guidato da Giuseppe Conte, su proposta dell’M5s. Fino a dieci dei 22 membri del Consiglio dei ministri sono associati all’M5s, incluso il capo degli affari esteri, Luigi Di Maio . Questo è stato il capo politico dell’M5E fino allo scorso gennaio, il mese in cui Vito Crimi è subentrato”.

Va ricordato che il Movimento 5 Stelle, ha da sempre posizioni vicine al regime del successore di Chavez Maduro (e infatti di recente si è schierato contro Juan Guaidó, presidente ad interim del Venezuela), è nato nel 2009 e si è presentato per la prima volta alle elezioni amministrative proprio l’anno in cui avrebbe ricevuto i soldi da Caracas.

Le repliche

Fonti diplomatiche di Caracas smentiscono la veridicità del documento di Abc: “Un falso”. Abc, invece,scrive che il governo venezuelano ha scelto di non rispondere. “Possibilità di replica – si legge – è stata offerta anche all’attuale leader del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, al precedente leader politico Luigi di Maio, al console venezuelano a Milano, Gian Carlo di Martino e allo stesso Grillo. Nessuno di loro ha risposto alle domande di questo quotidiano”.

Intanto, l’articolo del giornale spagnolo ha subito provocato reazioni negli ambienti politici italiani. “Non commento. Il caso deve essere affrontato in altri contesti che eventualmente valutino la regolarità della cosa, l’effettivo essere accaduto. Io credo che oggi si possa ragionare di altri temi prioritari per il Paese. Certo sono questioni che poi verranno approfondite nelle sedi opportune e non è certo mio compito oggi farlo”, dice la ministra della Famiglia Elena Bonetti. Anche il capogruppo del Pd Graziano Delrio prova a non commentare “indiscrezioni giornalistiche di cui non abbiamo contezza della veridicità”. Poi però concede: “Cerchiamo di fare insieme il bene di questo Paese, ogni partito ha le sue dinamiche, i suoi rapporti e le sue relazioni”.

