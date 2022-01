Sabino Cassese nega di conoscere Salvini: “Quirinale? Perché escluderlo?”

Il giornalista di Repubblica Concetto Vecchio ha raggiunto al telefono Sabino Cassese: da ieri il nome dell’ex giudice della Corte costituzionale è salito alla ribalta per un possibile incontro con Matteo Salvini sull’elezione del Quirinale.

“Attorno all’elezione del Capo dello Stato – ha detto Cassese – c’è un’attenzione smodata. Non trova che i problemi dell’Italia siano altri? Invece tutti parlano soltanto del prossimo presidente della Repubblica”.

L’ex giudice parla della crisi delle nascite, del basso tasso di laureati in Italia, della sanità territoriale “tutta da rifondare”, come la scuola. Alle domande del giornalista evita di rispondere, ride spesso. Alla fine nega di aver visto il leader del Carroccio. La notizia, dice, è stata diffusa da qualcuno che “deve avere avuto una visione”.

Ma la notizia è stata pubblicata in esclusiva da Il Foglio, giornale sono il quale Sabino Cassese collabora da tempo: “Cercherò il direttore Claudio Cerasa – ha detto l’ex giudice – e gli domanderò la fonte”.

Concetto Vecchio fa notare al protagonista di queste ore concitate che anche a Repubblica è arrivata la conferma, da un vicino di casa di Cassese, che Salvini è uscito dalla sua palazzina. “Sopra casa mia abita un ex senatore – risponde lui – che per inciso è stato anche mio studente”. “Quindi è andato da lui?” chiede Vecchio. “Perché no?” risponde Cassese, che aggiunge: “Salvini non lo conosco”.

Comunque l’ex giudice non chiude la porta. A chi crede che possa essere “una degna opzione per il Colle” dice: “Perché escluderlo?“