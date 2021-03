Capigruppo Pd: tensione tra i senatori sul nome di Pinotti, Marcucci anticipa la conferenza stampa

Tensione alle stelle nel gruppo Pd del Senato. Dopo il pronunciamento di Enrico Letta sull’alternanza di genere, dal Nazareno – come già anticipato stamattina da TPI – arriva in queste ore una forte pressione per spingere la franceschiniana Roberta Pinotti alla presidenza del gruppo dem, con il doppio obiettivo di azzerare il ruolo del capogruppo uscente Andrea Marcucci, e di spaccare la corrente di maggioranza in Senato, che è quella di Base riformista.

Di fronte al pressing del nuovo segretario, l’area che fa riferimento al ministro Lorenzo Guerini sta cercando di organizzare la controffensiva e di salvare la sua maggioranza, composta da 18 senatori. Per questo il capogruppo Marcucci ha anticipato la sua conferenza stampa oggi alle 14,30, dalle 18 in cui era inizialmente prevista. La strategia adottata è quella di chiudere prima il braccio di ferro in corso, per imporre al Nazareno un nome diverso.

