Calenda su Berlusconi: “Il Cavaliere non è in sé, non va eletto”

“Dopo aver cacciato Draghi adesso anche Mattarella. Non credo che Berlusconi sia più in sé. Berlusconi, non è Mattarella a doversi dimettere ma tu a non dover essere eletto. Ci stiamo lavorando”. Così twitta il leader di Azione, Carlo Calenda.

#Berlusconi non è più in sé. E agli elettori di Forza Italia dico: non seguitelo sulla strada della distruzione delle Istituzioni per appagare le sue voglie. pic.twitter.com/RfnRIykjei — Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 12, 2022

Oggi Silvio Berlusconi, ospite di Radio Capital, ha detto che “se entrasse in vigore il presidenzialismo Mattarella dovrebbe dimettersi, poi magari potrebbe essere eletto di nuovo”.

“Spero che il Quirinale non sia trascinato nello scontro elettorale – afferma la ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, di Azione – La figura di Sergio Mattarella, in questo momento di confusione, è il caposaldo del rispetto delle regole democratiche e il principale presidio della credibilità italiana all’estero. Tutti l’abbiamo votato e il suo ruolo è garanzia per tutti, metterne in dubbio la continuità non fa bene al Paese”.