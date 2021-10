Politica

Calenda a TPI: “Raggi e Gualtieri conservatori. Sarò sindaco di Roma e avrò bisogno di persone di destra”

Sul terzo numero del settimanale The Post Internazionale-TPI, in edicola dall’1 ottobre, Luca Telese intervista il leader di Azione, candidato sindaco indipendente: “Vinco io perché sono libero dai partiti, Pd e M5S sono gia d’accordo per il ballottaggio. Bertolaso? Non sarà mio vice”. E poi l’adolescenza difficile, la militanza nei Giovani Comunisti e le prime esperienze lavorative in Ferrari