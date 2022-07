“Non possiamo sbagliare la decisione sulla corsa in coalizione al centro o con il Pd. Da questa decisione dipende la possibilità di contendere la vittoria, che non reputo affatto certa, alla destra e di dare al paese un governo decoroso. Le variabili sono molte e complesse”. Lo scrive su Twitter il segretario di Azione Carlo Calenda, in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022.

“La cosa più naturale per noi – aggiunge in un seguente tweet – sarebbe il modello Roma. Anche perché la decisione del PD di tenere dentro partiti che non hanno votato la fiducia a Draghi e ex 5S non ci convince per nulla”. “Però la legge elettorale è quella che è, e la campagna dura un mese. Entro lunedì decideremo”, conclude.

Proprio ieri la ministra del Sud Mara Carfagna ha annunciato di candidarsi con Azione perché il partito di Carlo Calenda è “l’unico a dire apertamente che Mario Draghi sarebbe il premier ideale”.

In un’intervista a Il Corriere della Sera, Mara Carfagna ufficializza la sua decisione di correre alle politiche con Azione perché “è l’unica proposta politica capace di salvare il paese da una nuova stagione di estremismi”.