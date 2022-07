Calenda: “Se Draghi è indisponibile al bis, sono pronto a candidarmi come premier”

Calenda: “Sono pronto a candidarmi come premier”

“Se Draghi è indisponibile al bis, sono pronto a candidarmi come premier”: lo dichiara il leader di Azione, Carlo Calenda, nel corso di un’intervista a SkyTg24.

“Noi pensiamo a un governo Draghi bis con una forte componente riformista e ci candidiamo a far questo, ma un Paese non si può fermare solo ad una persona. Per cui se domani Draghi dicesse che non è disponibile, allora mi candiderei io. Spiegheremo come intendo governare questo paese” ha dichiarato l’ex ministro dello Sviluppo economico.

“C’è una sola persona che bisogna tenere a fare il presidente del Consiglio e si chiama Mario Draghi. Se i cittadini italiani ci faranno vincere prometto che chiederemo a Draghi di restare a palazzo Chigi. È quello che serve a questo Paese” ha aggiunto il leader di Azione.