Calenda: “Conte e Salvini si somigliano. Nuovo Papeete prima dell’estate”

Carlo Calenda picchia duro su Conte e Salvini. Convinto che l’ex premier stia per preparare un secondo Papeete “prima dell’estate” e che sia pronto cioè a far saltare il governo dopo le giravolte che hanno portato, ieri, a un primo confronto con Conte, le similitudine tra il leader del M5S e il segretario del Pd per il leader di Azione non finiscono qui. “Un’altra similitudine tra Conte e Salvini – scrive oggi Calenda in un Tweet – è il fatto che siano sempre i militanti a chiedere“. Il post arriva a commento di una dichiarazione di Salvini, il quale avrebbe detto che sono “i militanti” a chiedere al partito di uscire dal governo. Tema al centro dello scontro con il ministro leghista e numero due del partito Giancarlo Giorgetti. “Il Papeete di Conte, che arriva prima della pausa estiva, sarà compiuto in nome di questi fantomatici militanti”, prevede Calenda.