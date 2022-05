Stipendio raddoppiato all’amico di Brunetta

Bella scalata quella dell’economista Enrico Pellizzari come collaboratore alla Funzione pubblica, al fianco del ministro Renato Brunetta. Il collaboratore dell’esponente di Forza Italia ha ottenuto un incremento di stipendio a metà aprile: alla scadenza del precedente incarico non ha lasciato, ma ha raddoppiato, passando da 27.500 euro direttamente a 55.000 euro. Compenso che incasserà fino alla metà dell’aprile 2023.

E pensare che, inizialmente, per cinque mesi nel 2021, Pellizzari era entrato nello staff come consigliere economico e per gli affari europei di Brunetta a titolo gratuito. Passo dopo passo la retribuzione è aumentata. Del resto tra i due il sodalizio era già storia nota: era stato a Palazzo Vidoni dal 2008 al 2010.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui