Bologna, la gaffe di Mattia Santori: denuncia il traffico in tilt, ma è contromano nella corsia dei bus

Bologna, la gaffe di Santori: denuncia il traffico in tilt, ma è contromano nella corsia dei bus

Scivolone social per Mattia Santori: il leader delle sardine candidato al comune di Bologna nelle liste del Pd ha condiviso un video per denunciare le condizioni del traffico durante la partita di campionato, ma nel filmato il 33enne viaggiava in scooter contromano. “Questo è quello che succede quando il calendario delle partite lo decide un’emittente televisiva privata come Dazn, che guarda ai suoi interessi e non considera che spesso gli stadi in Italia sono situati in quartieri centrali e residenziali”, ha scritto Santori. “Nessuno ha mai affrontato seriamente la gestione dello spazio pubblico e della vivibilità urbana”.

Il video è stato rimosso dopo che in molti gli hanno fatto notare che stava percorrendo la corsia riservata agli autobus in controsenso, costeggiando il cordone di auto. “Se fai un video dove stai viaggiando contromano, in regime di divieto di sorpasso, riprendendo col telefonino, quindi guida pericolosa perché non hai tutte e due le mani sul manubrio come previsto dal codice della strada, al di là delle numerose violazioni, al di là che dovevi come un asceta essere in ritiro all’eremo di Ronzano, da futuro amministratore della città non stai dando un buon esempio e non stai facendo bella figura”, ha commentato lo chef Vincenzo Vottero, presidente dei ristoratori bolognesi di Ascom-Confcommercio. .