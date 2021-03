Bersani: “Il populismo delle élite massacra Conte e racconta Draghi che cammina sulle acque”

“È ora di finirla con il populismo delle élite: prima sul governo Conte c’è stato un massacro oltre al ragionevole, ora si fa di Draghi una descrizione come se camminasse sulle acque…”. A dirlo, durante la puntata di Otto e mezzo su La7, è stato Pierluigi Bersani (Articolo 1).

Rivolgendosi al giornalista Massimo Franco, Bersani ha sottolineato che “le elite devono stare nel ragionevole”. Quello di Conte, “non è (stato, ndr) un governo di bambini, la gente non la pensa così, qualcosa ha fatto. Draghi, che è una persona ultraseria e capace, non ha avuto un gran beneficio quando è stato presentato come quello che risolve, perché magari poi c’è da fare un Dpcm, un decreto, ci sono da fare i ristori. Ci vuole misura, sennò si lasciano delle ferite nel Paese. Un pezzo del Paese ha nostalgia di Conte. C’è molta continuità del governo Draghi con il predecessore”.

Leggi anche: 1. Le due vite di Enrico Letta (di R. Bertoni) /2. Il Segretario ZingaLetta (di G. Gambino)

Potrebbero interessarti Le due vite di Enrico Letta (di R. Bertoni) Il silenzio delle istituzioni in Italia su AstraZeneca. Eppure in Europa tutti hanno motivato lo stop al vaccino "Pronti a ripartire con AstraZeneca": intesa tra Italia e Francia sul vaccino