Il candidato del centrodestra a Milano Luca Bernardo, in un audio pubblicato da Repubblica, si è sfogato per la mancanza dei versamenti delle quote per la sua campagna elettorale da parte dei partiti che compongono la coalizione. Minacciando, addirittura, di ritirarsi dalla corsa a sindaco.

“Se entro lunedì tutti i partiti della coalizione non versano le quote per la campagna elettorale, convoco una conferenza stampa e annuncio che mi ritiro dalla tenzone elettorale. Così non si può andare avanti”, dice Bernardo nell’audio, inviato su WhatsApp in una chat con i coordinatori dei partiti che compongono la coalizione di centrodestra. “Se entro questa settimana non arrivano da tutti partiti almeno 50mila euro a testa per andare avanti con la campagna elettorale, che sta costando molto di più, mi ritiro. Ringrazio i partiti che lo hanno già fatto, ma se troverò sul conto corrente della campagna elettorale un riscontro diverso e non vedrò la sintonia da parte di tutti, torno a fare il mio lavoro che mi piace molto. Non servono telefonate o chiacchiere, io ci sto mettendo la faccia e per questo da un mese sono sotto attacco”.

Bernardo, raggiunto telefonicamente da Repubblica, ha confermato i contenuti dell’audio, minimizzandone però le implicazioni politiche: “È tutto vero ma si è trattato di un sollecito. Lunedì il nostro mandatario controllerà se i fondi sono arrivati, ma è stato un gioco delle parti, non mi ritiro e non mi arrendo. Nel caso li risolleciterò. Ho solo detto ai partiti che mi appoggiano che se la benzina finisce la macchina si ferma. E come se io andassi a comprare il latte dal lattaio senza soldi”.