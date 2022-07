Berlusconi: “Pronto a scendere in campo. Tornerò in tv per campagna elettorale”

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha detto di essere “pronto a scendere in campo per la campagna elettorale”. E nei prossimi giorni tornerà anche in tv. Durante il vertice che si è tenuto a Villa Grande con gli altri leader ed esponenti del centrodestra di governo, avrebbe mostrato un documento con su scritto il programma per le elezioni diviso in venti punti. Tra questi ci sarebbero pensioni minime a mille euro, meno tasse e riforma della giustizia. Berlusconi avrebbe anche sottolineato che questa è “un’occasione irripetibile” perché il “centrodestra potrà tornare al governo”.