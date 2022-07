“Ius scholae sostenuto dai partiti che regalano la droga per strada”: il surreale intervento della deputata di Fdi

Deputata Fdi: “Ius scholae sostenuto dai partiti che regalano la droga per strada”

“Lo Ius scholae è sostenuto dai partiti che regalano la droga per strada”: è il surreale intervento della deputata di Fdi Augusta Montaruli andato in scena alla Camera nella giornata di mercoledì 29 giugno.

“I bambini ci guardano – ha esordito la parlamentare di Fratelli d’Italia – Francamente non capisco quale problema abbia la sinistra con i bambini. I bambini ci guardano, sì. E spero che qualcuno ci stia ascoltando perché io oggi mi voglio rivolgere soprattutto a loro, ai bambini stranieri che sono in Italia”.

“Si parla non solo dello Ius Scholae, ma anche della cannabis libera – ha continuato la Montaruli – Io voglio proprio vedere se quei bambini che ci guardano e le loro famiglie sono tanto contenti di vedere che la proposta di legge che voi sbandierate a loro favore, portate avanti dalle stesse forze politiche che regalano la droga per le strade. Io non credo che questo parallelismo vi faccia tanto bene, amici della sinistra. E credo che proprio oggi apriranno gli occhi”.

Il filmato in poche ore è inevitabilmente diventato virale con la deputata di Fdi che è stata bersagliata di critiche e sfottò.