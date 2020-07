Rai, Antonio Di Bella torna negli Usa e farà coppia con Lucia Annunziata per “Mezz’ora in più”

Il direttore uscente di Rai News 24, Antonio Di Bella, tornerà negli Usa, come chiedeva da tempo, a partire dal 15 settembre con il doppio ruolo di corrispondente e di conduttore con Lucia Annunziata di un supplemento di ‘Mezz’ora in più’. Lo annuncia AdnKronos nel giorno del via libera del consiglio di amministrazione di Viale Mazzini alla nomina di Andrea Vianello alla guida di RaiNews.

Di Bella sarà negli States come corrispondente proprio di Rai News e del Tg3. Il direttore uscente era già stato corrispondente della Rai negli Stati Uniti all’inizio degli anni ’90 per poi tornarvi nel 2010, per un anno. La sua mission sarà quella di seguire le presidenziali americane. Da fine settembre, però, Di Bella sarà anche alla conduzione con Lucia Annunziata di un supplemento pomeridiano di ‘Mezz’ora in più’, dedicato alla politica estera, in onda tutte le domeniche.

