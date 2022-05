Chi è Antonio Capuano, il consigliere diplomatico di Salvini

Ad organizzare il viaggio di Matteo Salvini a Mosca, di cui si è molto parlato in questi giorni ma che non è stato ancora ufficializzato, sarebbe stato il suo consigliere diplomatico Antonio Capuano, che da qualche tempo lo aiuta nelle sue scelte di politica internazionale. Di certo, al momento, l’idea ha causato stupore nel governo e diverse perplessità in maggioranza, tra gli alleati del centrodestra e anche all’interno della stessa Lega. Se Salvini partirà o meno — nelle sue intenzioni c’era il tentativo di provare a mediare e favorire il cessate il fuoco in Ucraina — comunque non è stato ancora deciso. Ma chi è Antonio Capuano? Si tratta di un avvocato di 50 anni. E’ stato consigliere comunale a Frattaminore (Napoli) dal 2005 al 2012, ed è stato deputato di Forza Italia dal 2001 al 2006, nella XIV legislatura. Dopo aver lasciato la politica ha lavorato molti anni all’estero, soprattutto in Medio Oriente, fino all’incarico – non definito formalmente all’interno della Lega – di spin doctor del segretario: da qualche mese, nel cerchio ristretto di collaboratori di Salvini, c’è lui a consigliarlo sulla politica estera e ad averlo aiutato nella pianificazione del viaggio a Mosca.