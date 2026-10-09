Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 9 ottobre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 9 ottobre 2026:

Ariete

Cari Ariete, la settimana comincia con un cielo che vi invita a muovervi, ma seguendo una strategia precisa. Una questione che riguarda il lavoro o un progetto personale può richiedere una scelta coraggiosa: non abbiate paura di uscire da una posizione ormai troppo stretta. La vostra energia torna protagonista, purché non la disperdiate in mille direzioni. In amore un gesto deciso può riaccendere una complicità che negli ultimi giorni sembrava più silenziosa.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avete bisogno di certezze, ma questa giornata potrebbe insegnarvi che anche un piccolo cambiamento può migliorare la vostra quotidianità. Una questione legata alla gestione del denaro o a un progetto domestico merita attenzione, soprattutto se state pensando al futuro. Nel lavoro la vostra affidabilità continua a essere un punto di riferimento. In amore cercate una vicinanza concreta, fatta di presenza e non soltanto di parole.

Gemelli

Cari Gemelli, il cielo accende la vostra curiosità e vi porta verso ambienti, persone e idee lontane dalle abitudini. Una notizia potrebbe arrivare nel momento giusto e offrirvi una possibilità che fino a poco tempo fa non avevate considerato. Nel lavoro fate però attenzione a non entusiasmarvi per ogni nuova proposta: scegliete quella con maggiori possibilità di sviluppo. In amore una conversazione sincera può trasformare un rapporto ancora incerto.

Cancro

Cari Cancro, questa giornata vi invita a proteggere maggiormente il vostro spazio personale. Avete forse dato troppe energie a esigenze che non erano soltanto vostre e ora sentite il bisogno di recuperare equilibrio. Nel lavoro una situazione può essere affrontata con maggiore lucidità se evitate di farvi coinvolgere dalle tensioni altrui. In amore cercate un luogo sicuro dove poter essere voi stessi, senza dover continuamente dimostrare qualcosa.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 9 ottobre 2026), ottobre vi chiede di guardare avanti con ambizione, ma senza dimenticare quanto avete già conquistato. Una responsabilità professionale potrebbe portarvi maggiore visibilità e permettervi di mostrare qualità che finora sono rimaste in secondo piano. Accettate i consigli, anche quando arrivano da persone meno esperte di voi. In amore il desiderio cresce e il cielo favorisce incontri, inviti e momenti capaci di restituire entusiasmo.

Vergine

Cari Vergine, la vostra attenzione si concentra sui dettagli di una situazione che potrebbe avere conseguenze importanti nei prossimi giorni. Prima di firmare, confermare o prendere un impegno, controllate bene ogni passaggio. Nel lavoro questa prudenza sarà un vantaggio, soprattutto se state mettendo ordine in un progetto complesso. In amore, invece, lasciate che sia il sentimento a guidarvi: non tutto può essere previsto o organizzato.

Bilancia

Cari Bilancia, il nuovo mese vi invita a rivedere alcune dinamiche nei rapporti personali e professionali. Una collaborazione può diventare più soddisfacente se smettete di accettare automaticamente ciò che viene deciso dagli altri. È una giornata utile per parlare con chiarezza, senza però perdere la vostra naturale eleganza. In amore una scelta condivisa può segnare l’inizio di una fase più serena.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete una forza interiore che oggi si fa particolarmente evidente. Potreste decidere di chiudere una questione che da troppo tempo occupa spazio nella vostra mente, liberando energie per qualcosa di più interessante. Sul lavoro non rivelate troppo presto le vostre intenzioni: alcune strategie hanno bisogno di silenzio per maturare. In amore la vostra intensità conquista, ma lasciate che anche l’altra persona possa avvicinarsi senza sentirsi messa alla prova.

Sagittario

Cari Sagittario, la voglia di partire, cambiare aria o semplicemente immaginare un futuro diverso torna molto forte. Una prospettiva professionale può stimolarvi, soprattutto se vi permette di imparare o di confrontarvi con persone nuove. Non lasciate però che l’entusiasmo vi faccia ignorare i dettagli pratici. In amore avete bisogno di qualcuno capace di condividere la vostra curiosità senza cercare di limitarla.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la settimana inizia chiedendovi disciplina, ma anche una maggiore attenzione alle vostre energie. Potreste essere chiamati a occuparvi di una questione importante e sarà proprio la vostra capacità organizzativa a fare la differenza. Non abbiate paura di delegare una parte del lavoro. In amore siete più disponibili di quanto lasciate capire: una persona vicina potrebbe accorgersene e fare un passo verso di voi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 9 ottobre 2026), un’idea che avevate considerato troppo originale potrebbe invece trovare terreno fertile. Nel lavoro avete la possibilità di proporre un metodo diverso o di introdurre una soluzione che semplifichi un’attività ormai diventata ripetitiva. Cercate soltanto di non imporre le vostre novità con troppa fretta. In amore la complicità nasce dalla libertà di condividere passioni, progetti e curiosità.

Pesci

Cari Pesci, la giornata porta maggiore chiarezza dopo un periodo nel quale avete ascoltato troppe opinioni diverse. Una questione professionale può essere risolta scegliendo finalmente quale direzione seguire. Fidatevi dell’intuito, ma accompagnatelo con un pizzico di concretezza. In amore cercate un’intesa tranquilla, senza giochi complicati: un gesto affettuoso può dire tutto ciò che ancora non riuscite a mettere in parole.