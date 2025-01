Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 9 gennaio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 9 gennaio2025:

Ariete

Cari Ariete, vivrete un giorno all’insegna della determinazione. Le stelle indicano la necessità di compiere dei passi in avanti a livello lavorativo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sarà un giorno da dedicare alla riflessione. Potrebbe rappresentare il momento ideale per un bilancio delle vostre scelte lavorative e personali. La serenità sarà il tema centrale in amore.

Gemelli

Cari Gemelli, sarà un giovedì pieno di opportunità, in particolare nel mondo lavorativo. Le stelle saranno favorevoli alle negoziazioni e ai progetti a lungo termine.

Cancro

Cari Cancro, potrebbero esserci delle difficoltà sul lavoro. Il consiglio è di non farsi scoraggiare e armarsi di calma e pazienza per affrontare le sfide.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 9 gennaio 2025), si tratta di un giorno favorevole, il migliore per prendere delle decisioni significative. Una comunicazione chiara sarà fondamentale a livello amoroso per evitare possibili malintesi.

Vergine

Cari Vergine, si prospetta un giovedì produttivo. Le stelle indicano che avrete molte occasioni per mettere in atto le vostre capacità di organizzazione.

Bilancia

Cari Bilancia, sarà una giornata all’insegna del dinamismo, specialmente nel campo lavorativo. Le stelle favoriranno le negoziazioni e i progetti che richiedono collaborazione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vivrete un giorno altalenante. Le stelle indicano la necessità di fronteggiare qualche ostacolo, ma nulla che non possiate essere in grado di superare.

Sagittario

Cari Sagittario, per voi sarà una giornata dinamica. Le stelle vi incitano a fare nuove esperienze, specialmente nella sfera lavorativa.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sarà un giorno dedicato all’introspezione. Le stelle vi invitano a riflettere sui vostri obiettivi a lungo termine. Dovrete mantenere i nervi saldi e non vi dovrete far prendere dalla fretta di ottenere risultati.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 9 gennaio 2025), la giornata sarà intensa e le stelle vi incoraggiano a prendere decisioni importanti, specialmente sul piano lavorativo.

Pesci

Cari Pesci, sarete dotati di una grande intuizione da utilizzare per prendere decisioni importanti a cui sarete chiamati e che riguarderanno sia il lavoro che la vita privata.