Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 7 gennaio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 7 gennaio2025:

Ariete

Cari Ariete, avete finalmente raggiunto un buon equilibrio, vi sentite felici e appagati sia in amore che riguardo il lavoro.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avete alcuni ostacoli da superare ma cercate di andare oltre e fare i conti con voi stessi. É tempo di vivere il presente senza stressarvi troppo, la calma è la virtù dei forti e l’impulsività va arginata.

Gemelli

Cari Gemelli, siete di ottimo umore perché la fortuna sta finalmente girando dalla vostra parte… tuttavia vi sentite più sensibili e soggetti a discussioni/permalosità. Anche voi, mantenete la calma e cercate di seguire maggiormente la dieta.

Cancro

Cari Cancro, state vivendo un periodo di confronti e discussioni che però sono molto costruttivi, prendete quindi il meglio da tutto ciò e guardate avanti con fiducia. Agite per priorità pensando prima a voi stessi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 7 gennaio 2025), ultimamente avete mangiato un po’ troppo, o siete stati eccessivamente fermi, quindi c’è bisogno di fare sport.

Vergine

Cari Vergine, il 2025 è appena iniziato ed è ora di scrivere nuove pagine di vita, le soddisfazioni non mancano e adesso avete buone possibilità di raccogliere risultati importanti. State tornando alla grande!

Bilancia

Cari Bilancia, favoriti creatività e nuovi progetti, le idee non vi mancano ora e avete grandi possibilità di decollare! Qualcuno deve prima ritrovare se stesso per poi superare qualsiasi ostacolo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete bisogno di ritrovare equilibrio, non potete continuare a muovervi “a caso” o seguendo solo l’istinto. D’altronde la forma fisica è ottima quindi vi basterà correggere il tiro per raggiungere traguardi che ritenevate impensabili.

Sagittario

Cari Sagittario, siete decisi e determinati ma vi tocca affrontare delle questioni molto importanti. Per ripartire alla grande dopo le feste questo passaggio è necessario, così come riprendervi dalle grandi abbuffate.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in questa giornata tutto sembra procedere a gonfie vele, gli incontri sono favoriti e questo sabato è tutto da vivere. Senza dimenticare i sogni, che sono comunque importanti!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 7 gennaio 2025), siete pieni di idee e iniziative, con la giusta determinazione potete mettervi in gioco di superare tanti ostacoli. I risultati sono dietro l’angolo, non mancheranno le soddisfazioni.

Pesci

Cari Pesci, cercate di circondarvi di persone che vi amano e vi fanno stare bene, in questo mese vivrete al meglio e non guasterete l’umore. Che ne dite però di riposare di più per recuperare energie?