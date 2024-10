Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 5 ottobre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 5 ottobre2024:

Ariete

Cari Ariete, dal punto di vista delle relazioni interpersonali tutto sembra procedere a gonfie vele, anche se in questo fine settimana dovrete avere un occhi di riguardo per la vostra salute. In amore potrebbe verificarsi un’alternanza di situazioni e di sensazioni.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la vostra carriera sta procedendo secondo i vostri piani, anche se nel fine settimana dovrete cercare di riposare anche perché vi siete stressati parecchio negli ultimi giorni. Cercate anche di contenere le spese perché ultimamente avete sperperato il vostro denaro per acquistare cose futili.

Gemelli

Cari Gemelli, l’amore sta attraversando una fase un po’ precaria in questo periodo. Si stanno alternando le emozioni e manca quella stabilità che avevate raggiunto qualche settimana fa.

Cancro

Cari Cancro, in questo momento la vostra energia è alle stelle anche perché le finanze e il lavoro stanno procedendo a gonfie vele. Dovrete fare un po’ di attenzione alla salute anche perché il lavoro sta assorbendo la gran parte delle vostre energie.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 5 ottobre 2024), il vostro spirito avventuroso fa a “pugni” con i vostri limiti dal punto di vista finanziario. Magari vorreste organizzare un bel viaggio o fare qualcosa di interessante per il weekend, ma dovete anche fare i conti con le spese che sono diventate ormai troppe soprattutto in queste ultime settimane.

Vergine

Cari Vergine, i vostri livelli di energia sono al top in questo momento. Avete una grande voglia di svoltare e di fare cose nuove anche per ritrovare la voglia di emozionarvi. In amore potrebbero esserci delle sfide da affrontare.

Bilancia

Cari Bilancia, dovreste cercare di bilanciare un po’ di più le vostre finanze, anche perché ultimamente avete speso parecchio e adesso vi trovate un po’ in difficoltà. E’ anche il momento giusto per sperimentare qualcosa di nuovo anche a livello professionale, soprattutto per aumentare le entrate e migliorare la vostra situazione finanziaria.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in questo periodo la vostra compatibilità con gli altri è al top. Siete davvero travolgente e riuscite a convincere gli altri della bontà delle vostre opinioni. Il vostro equilibrio interiore è tutt’altro che instabile in questo momento anche se dovrete cercare di curare di più la vostra salute.

Sagittario

Cari Sagittario, la vostra salute sta attraversando una fase altalenante. Certi giorni vi sentite al top, in altri giorni invece accusate un po’ di stanchezza e di ansia. L’amore potrebbe diventare davvero un terreno scivoloso soprattutto se non terrete a freno il vostro istinto.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la vostra compatibilità con gli altri non è al massimo in questo momento. Forse perché siete un po’ tesi e nervosi a causa di qualche situazione che non ha preso la piega giusta.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 5 ottobre 2024), la fortuna vi sorriderà nel corso di questo fine settimana, ma dovrete fare un po’ di attenzione alla salute. Ultimamente vi siete stressati parecchio a causa di qualche controversia sorta nel lavoro. In amore fioccheranno le occasioni per coloro che sono intraprendenti.

Pesci

Cari Pesci, la vostra compatibilità con gli altri non è al top in questo weekend. Potrebbero arrivare delle sfide importanti che riguardano soprattutto l’amore. Forse dovreste cercare di prendere ogni cosa di petto e di relazionarvi con il partner usando le parole giuste e senza esasperare i toni.