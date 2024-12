Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 5 dicembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 5 dicembre2024:

Ariete

Cari Ariete, queste stelle sono molto favorevoli a chi deve fare un avanzamento di carriera o a chi deve superare un esame importante. Marte metterà a tacere le peripezie e i dispetti di Venere, per questa ragione potreste vivere un fine settimana molto coinvolgente in amore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, anche se questo fastidioso Sole sta per andare via, Marte contrario potrebbe portare ancora discordia in casa. Dovrete cercare di essere prudenti e di moderare i toni per non esacerbare gli animi. Non è questo il momento di gettare benzina sul fuoco. Mercurio darà una mano a coloro che stanno cercando nuovi finanziamenti.

Gemelli

Cari Gemelli, c’è una sottile ansia che serpeggia nella vostra vita e che vi rende un po’ irrequieti. Anche voi ci mettete del vostro cercando di fare le pulci su tutto. Forse sarebbe meglio rilassarsi un po’ e concedersi un po’ di svago cercando di prendere la vita con leggerezza.

Cancro

Cari Cancro, questo è il momento buono per coloro che vogliono cambiare lavoro ed iniziare una nuova attività. Dal punto di vista finanziario ci sono alcune situazioni che bisognerebbe tenere sotto controllo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 5 dicembre 2024), con Sole e Mercurio nel segno, la vita vi sorriderà ma anche l’amore sarà piuttosto travolgente sotto tanti punti di vista. Siete piuttosto determinati e coinvolti dal punto di vista emotivo. Ma sarete anche molto seducenti: vi basterà uno sguardo per fare innamorare qualcuno di voi.

Vergine

Cari Vergine, in questo momento vi sentite un po’ accerchiati. Avete un po’ la sensazione che tutto stia tramando contro di voi. Ma è solo una vostra percezione dettata da queste stelle un po’ bizzarre che vi rendono particolarmente nervosi e poco inclini ai cambiamenti.

Bilancia

Cari Bilancia, da questo momento in poi ci saranno tutte le condizioni per gettare le basi per la nascita di nuove aziende, nuove collaborazioni o nuove partnership commerciali. Potrebbero nascere nuovi amori con persone del Sagittario. Questo Marte passionale renderà l’amore più elettrizzante e coinvolgente.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna nuova potrebbe rendervi più malinconici e prigionieri del passato. Il flusso dei ricordi scorrerà nella vostra mente e vi porterà verso i bei tempi andati, soprattutto se avete una certa età. Cercate di essere prudenti alla guida e di tutelare anche la vostra salute. Se c’è un problema che non si risolve, meglio contattare uno specialista.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna nuova segna l’inizio di un nuovo percorso per il Sagittario, che potrebbe portarvi molto lontano. Anche questo Marte caldo e passionale vi accompagnerà verso nuovi amori e nuove conquiste, soprattutto se siete alla ricerca dell’anima gemella.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, è vero che in questo periodo non avete stelle positive, ma non avete nemmeno delle opposizioni importanti. Pertanto andrete incontro ad una fase sostanzialmente neutrale in cui accadrà poco o nulla. Nel fine settimana evitate di chiudervi in casa e apritevi alla socialità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 5 dicembre 2024), in questo momento state cercando di dare forma ai vostri sogni e ai vostri progetti. Avete grandi ambizioni soprattutto se siete ancora giovani, ma se vorrete vivere un 2025 da protagonisti, dovrete gettare le basi già da adesso cercando di capire cosa volete fare della vostra vita.

Pesci

Cari Pesci, Venere complice e affettuosa vi aiuterà a conoscere persone nuove e a fare begli incontri in questo fine settimana. Magari una persona appena conosciuta potrebbe ispirarvi pensieri molto coinvolgenti. Nel lavoro dovrete avere pazienza. Non tutto può arrivare subito, a volte occorre attendere che maturi il momento giusto.